Hanoï (VNA) – Un colloque a eu lieu le 28 juin à Hanoï pour lancer le processus de révision et de mise à jour de la Contribution déterminée au niveau national (NDC) du Vietnam pour l’Accord de Paris sur le climat.

Cet événement a été organisé par le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le ministère allemand de l’Environnement, de la Protection de la nature, de la Construction et de la Sûreté nucléaire. Il était présidé par le vice-ministre vietnamien des Ressources naturelles et de l’Environnement, Vo Tuan Nhan.

Lors du colloque, le vice-ministre Vo Tuan Nhan a appelé au soutien et à une coopération étroite des organismes compétents dans le processus de révision et de mise à jour de la NDC du Vietnam, lequel devra prendre fin en 2020, avant la COP 26. Selon lui, le Vietnam révisera et mettra à jour sa NDC afin qu’elle puisse s’adapter aux nouvelles exigences de la situation nationale et internationale, et illustrer les efforts maximum du pays en cette conjoncture en tenant compte des prévisions pour 2030. L’objectif le plus important, c’est d’assurer que la NDC du Vietnam soit faisable. Vo Tuan Nhan a souligné que la mise à jour de la NDC sera le fruit commun des efforts et de la coopération de toutes les parties concernées par les changements climatiques, pour le développement durable du Vietnam.

Le conseiller au développement de l’ambassade d’Allemagne au Vietnam, Martin Hoppe, a déclaré apprécier les efforts du gouvernement vietnamien afin de mettre à jour sa NDC et de lancer ce processus à temps. Il s’est en outre déclaré fier d’être un partenaire qui soutient fortement le Vietnam dans ce processus, d’ici 2019. -VNA