Cirque: des artistes du Vietnam établissent un nouveau record mondial

Giang Quoc Nghiep et Giang Quoc Co réalisent un nouveau record mondial. Photo: FBNV

Hanoï (VNA) - Voilà une bonne nouvelle pour le cirque vietnamien. Récemment, deux artistes vietnamiens, Giang Quoc Nghiep et Giang Quoc Co, ont fait une forte impression auprès du public après avoir battu un record mondial Guiness en Espagne.



Les deux frères ont réalisé un nouveau record mondial Guinness en montant, l’un sur la tête de l’autre, les 90 marches ​de la cathédrale de Gérone en Espagne, en 52 secondes. Les marches ont une hauteur minimum de 15 cm, un critère fondamental du comité de sélection du Guinness des records.



L’établissement d​e ce nouveau record a attiré la présence de dignitaires religieux, de représentants des autorités locales et d'artistes de cirque étrangers.

Auparavant, deux artistes chinois​ avaient cré​é un record en montant 25 marches en une minute avec l​a même technique.



​Ce nouveau record mondial sera approuvé prochainement par le comité de sélection du Guinness des records. –VNA