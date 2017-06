Une scène dufilm. Photo: nhandan.com.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - «Ciel rouge», un film français tourné dans les montagnes vietnamiennes, sortira en France en juillet prochain. Les créateurs rencontreront le public vietnamien le 28 juin à l’Institut français du Vietnam à Hanoi et le 29 juin à l’Institut d’Echanges Culturels avec la France (IDECAF) à Hô Chi Minh-Ville.Les spectateurs auront l’occasion de rencontrer le réalisateur Olivier Lorelle, l’actrice d'origine française et vietnamienne Audrey Giacomini qui a joué le personnage principal de ce film, les deux producteurs Edouard Mauriat et Mathieu Ripka et l’actrice vietnamienne Nguyên Thi Chiêu Xuân.«Ciel rouge» a été tourné au lac Ba Bê (province de Bac Kan) et dans les districts de Dông Van et Meo Vac (province de Hà Giang). Il s’agit du quatrième film français dont le tournage a été entièrement réalisé au Vietnam, à côté de «L’amant» de Jean-Jacques Annaud, «Diên Biên Phu» de Pierre Schoendoerffer et «Indochine» de Régis Wargnier. Tous ​les trois ont obtenu un grand succès dans les salles et ​été primés lors de festivals de films internationaux, contribuant à promouvoir les beaux paysages vietnamiens dans le monde.Le film sortira au cinéma le 19 juillet en France et en octobre au Vietnam. -NDEL/VNA