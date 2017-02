Chine-Myanmar : consultation sur la diplomatie et la défense

Pékin (VNA) - La Chine et le Myanmar ont organisé mardi à Pékin ​leur cycle de consultation sur la diplomatie et la défense, et convenu ​de communiquer étroitement sur la situation ​au nord du Myanmar, ainsi que de maintenir la paix et la stabilité dans les zones frontalières communes.

Cet événement ​était coprésidé par le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Liu Zhenmin, le chef d'état-major adjoint interarmées de la Commission militaire centrale, Shao Yuanming, et pour le Myanmar, par le vice-ministre permanent des AE Kyaw Tin et le directeur du Bureau des opérations spéciales numéro 1 des Forces armées birmanes (Tatmadaw), Tun Tun Naung.

Selon ​le communiqué de presse publié par le ministère chinois des Affaires étrangères, la Chine s'attend à ce que les parties concernées ​fassent preuve de retenue et ​établissent un cessez-le-feu dans le nord du Myanmar le plus tôt possible afin de maintenir la paix et la stabilité dans les zones frontalières Chine-Myanmar.

Le Myanmar a exprimé la volonté de stabiliser la situation dans le nord et de continuer à faire avancer le processus de paix interne.



Les données montrent que les conflits dans la région du nord du Myanmar avaient des répercussions sur le commerce frontalier entre la Chine et le Myanmar, ainsi que sur la paix et la stabilité de ce dernier pays. -VNA

​