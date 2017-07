Dak Lak (VNA) - Modernisation oblige, les minorités ethniques voient leurs instruments de musique traditionnels se raréfier et leurs musiciens disparaître les uns après les autres. Nous vous en présentons deux, musiciens et maîtres artisans rescapés dont dépend l’avenir de tout un patrimoine.

Ama H’Loan. Photo: VOV

Ama H’Loan habite à Ako Dhong, un village de la province de Dak Lak, sur les Hauts Plateaux du Centre. Il fabrique et joue de tous les instruments de son ethnie, les Ede. Mais les occasions d’en jouer se raréfient et bien des instruments ethniques ne restent plus que dans la mémoire des anciens. Ne supportant pas l’idée que ce patrimoine soit voué à disparaître, il passe son temps à fabriquer toutes sortes d’instruments traditionnels dont il connaît l’usage et à chercher des artisans pouvant lui apporter un savoir-faire pour en sauvegarder d’autres.Ses efforts ont finalement porté leurs fruits. Sous ses mains habiles, les matériaux comme le bambou, la corne de buffle, la calebasse sèche ou la cire d’abeille s’assemblent en instruments de musique. Ainsi les "dinh nam", "dinh puot" et "takta" ont été ressuscités, retrouvant peu à peu leur place dans des fêtes villageoises et des spectacles au niveau national.Ama H’Loan raconte: "Je me suis beaucoup déplacé et j’ai constaté avec peine qu’on ne trouvait plus de dinh puot , dinh nam … Les processus de disparition et d’oubli de nos instruments traditionnels sont bien réels. En 1999, une fois à la retraite, j’ai passé des mois à réfléchir sur la façon de les sauver. J’ai commencé par reproduire les instruments qui me tenaient le plus à cœur. Lorsque j’en jouais, les villageois étaient fous de joie, les octogénaires et les nonagénaires me félicitaient d’avoir réveillé leurs souvenirs de jeunesse. "