Cérémonie en mémoire des héros morts pour la Patrie dans l’offensive à l’aéroport de Bien Hoa

Cérémonie à la mémoire des héros morts pour la Patrie dans l’offensive de l’Armée vietnamienne à l’aéroport Bien Hoa. Photo: VNA

Dong Nai (VNA) - Une cérémonie à la mémoire des héros morts pour la Patrie dans l’offensive de l’Armée vietnamienne à l’aéroport Bien Hoa, menée dans la soirée du 31 janvier 1968, a eu lieu mardi au cimetière des morts pour la Patrie de la province de Dong Nai (Sud).

Étaient présents le chef de la Commission de la propagande et de l’éducation du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Vo Van Thuong, la vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh, des responsables du ministère de la Défense, de la province de Dong Nai, et des proches des morts pour la Patrie venus de 23 villes et provinces du pays.

Dans son oraison funèbre, Le Van Danh, secrétaire du Comité du Parti de la ville de Bien Hoa, a souligné que l’offensive de l’Armée ​populaire du Vietnam à l’aéroport Bien Hoa revêtait une signification importante dans l’insurrection générale de l’Armée et du peuple vietnamiens du Tet Mau Than en 1968, afin de détruire la base logistique et technique ainsi que des avions ennemis. Cependant, en raison du manque d’équipements militaires et de forces, plusieurs soldats de l’Armée populaire du Vietnam sont tombés au champ d’honneur.

Avec les informations fournies par les anciens combattants et l’assistance de deux vétérans de guerre américains, une fosse commune où ont été enterrés des soldats morts pour la Patrie a été trouvée à l’aéroport Bien Hoa. 72 soldats de 23 villes et provinces ont été identifiés.

Lors de la cérémonie, des dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’État ont exprimé leur reconnaissance envers les héros morts pour la Patrie. -VNA