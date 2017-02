Cérémonie de prière pour la prospérité du pays et le bonheur du peuple au Laos

Cérémonie de prière pour la prospérité du pays et le bonheur du peuple. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - La pagode de Bang Long a organisé mercredi à Vientiane, au Laos, une cérémonie de prière pour la prospérité du pays et le bonheur du peuple.

Cet évènement a vu la présence du ministre-conseiller de l'ambassade du Vietnam au Laos, Bui Duy Hai, et de centaines de bouddhistes vietnamiens vivant au Laos.

Selon le bonze Thich Tho Lac, gérant la pagode et membre permanent du Conseil d'administration de l'Église bouddhique du Vietnam, cette cérémonie avait pour but de prier pour la paix dans le monde, une nouvelle année de bonheur et de prospérité pour le pays et le peuple vietnamiens.

Il s'agissait également d'une bonne occasion pour la communauté ​vietnamienne au Laos de renforcer la solidarité et de s'orienter vers le pays natal. -VNA