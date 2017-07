Le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos, et le 40e de la signature du Traité d’amitié et de coopération bilatérale ont été célébrés le 18 juillet à Hanoï. La cérémonie a eu lieu en présence des dirigeants vietnamiens et du vice-président laotien Phankham Viphavanh.-VNA