Pékin (VNA) - L'ambassade du Vietnam et celle du Laos en Chine ont organisé le 19 juillet à Pékin un échange d'amitié à l'occasion du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos et du 40e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Des numéros artistiques ont été interprétés et des plats traditionnels du Vietnam et du Laos présentés.

Prenant la parole, l'ambassadeur vietnamien Dang Minh Khoi a passé en revue l'histoire des relations Vietnam-Laos, tout en soulignant la signification de ces deux événements politiques importants qui ​ont posé ​les bases juridiques pour approfondir les relations spéciales entre les deux pays. Il a souligné l'organisation par les deux pays des grandes cérémonies de célébration des anniversaires des relations Vietnam-Laos.

L'ambassadeur laotien Vandy Bouthasavong a souligné la solidarité et l'entraide entre les peuples vietnamiens et laotiens durant la guerre d'hier comme dans l'édification nationale d'aujourd'hui. Les relations entre les deux pays ne cessent de se développer dans tous les domaines.

Cet échange a contribu​é à resserrer les liens entre le personnel des deux ambassades, a-t-il estimé. - VNA