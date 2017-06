L’ambassadeur vietnamien au Cambodge Thach Du. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - L’ambassade du Vietnam au Cambodge a célébré jeudi soir à Phnom Penh le cinquantenaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

La cérémonie a été honorée de la présence du président du Sénat Say Chhum et de nombreux responsables cambodgiens.

L’ambassadeur vietnamien Thach Du a déclaré qu’il y a 50 ans, le 24 juin, le Vietnam et le Cambodge ont établi des liens diplomatiques pour les intérêts de leur peuple.



Dans une lettre envoyée au roi cambodgien Norodom Sihanouk, le président Ho Chi Minh a souligné que l'établissement de relations diplomatiques était «une manifestation vivante de l'amitié étroite et de la solidarité spéciale dans le combat, un événement historique dans les relations Vietnam-Cambodge et un facteur actif pour maintenir la paix en Asie du Sud-Est ", a déclaré l’ambassadeur Thach Du.



L'ambassadeur a salué le soutien des dirigeants et du peuple cambodgiens à la lutte du Vietnam pour la libération et la réunification nationales, ainsi que pour le rapatriement des restes de soldats vietnamiens qui sont tombés au champ d’honneur au Cambodge.



Félicitant le Cambodge pour son développement socioéconomique, le Vietnam espère que le pays réussira davantage, a-t-il ajouté.

Le président du Sénat cambodgien Say Chhum s'est félicité du développement de l'amitié des deux pays, reflétée par les visites régulières de leurs dirigeants.

Selon lui, dans le contexte des relations politiques renforcées, les liens économiques, commerciaux et d'investissement se sont également améliorés.



Le commerce bilatéral a atteint près de 3 milliards de dollars en 2016. Les dirigeants des deux pays espèrent porter ce chiffre à 5 milliards d’USD à l'avenir.



Environ un million de Vietnamiens visitent Cambodge chaque année, se classant en premier lieu en termes de nombre de touristes étrangers dans le pays au cours des huit dernières années, a-t-il déclaré.



Le président Say Chhum a affirmé que les peuples cambodgiens sont reconnaissants pour l'assistance du peuple vietnamien dans le passé et actuellement, en particulier pour aider à libérer le Cambodge du régime génocidaire de Pol Pot en 1979.



Il a plaidé pour que la solidarité et l’amitié bilatérales soient resserrées pour la prospérité des deux pays. –VNA