Cérémonie de célébration des 50 ans des relations diplomatiques Vietnam-Cambodge à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Une cérémonie célébrant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge (24 juin 1967) a été organisée le 29 juin à Ho Chi Minh-Ville.

Étaient présents Nguyen Thanh Phong, membre du CC du PCV, secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, des responsables de Services, de secteurs, de collectivités et des représentants de la population de Ho Chi Minh-Ville, et Im Heung, consul général du Cambodge à Ho Chi Minh-Ville, des représentants de la communauté des hommes d’affaires et des étudiants cambodgiens résidant dans la ville.

Dans son discours, le secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong, a souligné que la coopération entre le Vietnam et le Cambodge avait ​abouti à des résultats positifs en tous domaines.

Il a affirmé que Ho Chi Minh-Ville s’était efforcée de mettre en œuvre les préconisations des dirigeants des deux pays ​afin de contribuer à promouvoir les relations bilatérales par ​l'intermédiaire d'activités de coopération effectives avec les localités cambodgiennes, notamment la capitale de Phnom Penh.

« Les autorités et la population de la ville se sont engagées à attacher de l’importance au renforcement et au développement de l'amitié traditionnelle et de la coopération intégrale entre les deux gouvernements et les deux peuples, afin de contribuer à la stabilité, à la paix, à la coopération et au développement dans la région comme dans le monde », a-t-il déclaré.

Nguyen Thanh Phong s’est déclaré convaincu que les relations entre le Vietnam et le Cambodge et, plus particulièrement entre Ho Chi Minh-Ville et Phnom Penh, ​connaîtront de multiples résultats positifs dans les temps à venir, au service de la paix, ​du bonheur et de la prospérité des deux pays et de leurs peuples.

Le consul général du Cambodge à Ho Chi Minh-Ville, Im Heung a espéré que les relations ​bilatérales se développer​ont davantage et durablement, conformément à la devise de ''Bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale, stabilité durable''.

Le même jour, le vernissage de l'exposition "Amitié traditionnelle, solidarité et coopération intégrale Vietnam-Cambodge" a eu lieu dans la rue piétonnière Nguyen Hue, dans le 1er arrondissement de la mégapole du Sud. Elle présente au public 95 clichés reflétant la solidarité et l'amitié entre les deux pays, notamment la coopération et l'amitié en divers domaines entre Ho Chi Minh-Ville et localités cambodgiennes, ainsi que la beauté du pays et du peuple du Cambodge. -VNA