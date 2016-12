Célébration des 20 ans de la refondation de la province de Bac Liêu

Bac Liêu (VNA) - La province de Bac Liêu (Sud) a célébré vendredi 30 décembre le 20ème anniversaire de sa refondation, en présence de la présidente de l’Assemblée nationale (AN) Nguyên Thi Kim Ngân et d’autres dirigeants.

La présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân à la cérémonie de célébration du 20ème anniversaire de la refondation de la province de Bac Liêu. Photo : VNA

Félicitant les acquis enregistrés par Bac Liêu ces 20 dernières années, la présidente de l’AN vietnamienne a exhorté la province ​à exploiter ses potentiels et atouts, d’investir plus dans la restructuration agricole liée à l’instauration de la Nouvelle ruralité.

Bac Liêu doit se concentrer sur le développement rapide des zones de production de marchandises, augmenter l’efficacité de la chaîne de valeur de production, de transformation, d’écoulement de ses produits et s’efforcer de devenir une localité ayant une agriculture high-tech, a-t-elle souligné.

La province doit impulser la connexion régionale, notamment dans le cadre du plan d’aménagement du delta du Mékong jusqu’en 2020, avec vision 2050, a demandé la présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân, ajoutant qu’il faut rénover vigoureusement le modèle de croissance et restructurer l’économie pour harmoniser envergure et efficacité.

Ces 20 dernières années, Bac Liêu a ​obtenu des résultats socioéconomiques importants . Le PIB de la province est estimé à près de 23.000 milliards de dôngs en 2016, soit une hausse de 10 fois par rapport à 1997. Le revenu per capita s’est élevé à 33,2 millions de dôngs par an, soit une hausse de plus de 8 fois par rapport à 1997, et 98% des foyers ont désormais l’accès à l’électricité.

A cette occasion, des Ordres du Travail de première classe ont été remis à des collectifs de la province. – VNA