Hanoi (VNA) – La région Kinh Bac, partie Nord de la capitale Hanoï, s’est dotée d’une vieille culture populaire raffinée avec des mœurs, coutumes et traditions pittoresques. Elle dispose d’un nombre beaucoup plus grand d’inscriptions sur stèle, d’une grande valeur historique. L’homme de culture Huu Ngoc l’a visitée pour vous en décembre 2004.

Les stèles ont une grande valeur, tant historique que culturelle. Photo: VNA

Je dois avouer sans fausse honte que l’esprit de clocher ne me manque pas, concernant mon patelin, le Kinh Bac. Le Kinh Bac (Kinh = Capitale, Bac = Nord), qui recouvrait essentiellement les provinces actuelles de Bac Ninh et Bac Giang au nord de Hanoï, sur l’autre rive du fleuve Rouge, a été créé au XVe siècle. Berceau de la prestigieuse dynastie des Lý (1010-1225) et du bouddhisme vietnamien, cette région rizicole prospère s’est dotée d’une vieille culture populaire raffinée avec des mœurs, coutumes et traditions pittoresques.



Les inscriptions sur stèle d’époque Lê



Tout ce qui touche de loin ou de près au Kinh Bac me chatouille à l’endroit sensible. Il va sans dire que j’en sais gré à la Bibliothèque vietnamienne de l’École française d’Extrême-Orient (EFEO) d’avoir publié Les inscriptions sur stèle d’époque Lê du Kinh Bac de Pham Thi Thuy Vinh. Dans le Vietnam où le bambou et le bois résistent mal à l’humidité et à la chaleur tropicale ainsi qu’aux insectes, le témoignage historique de la pierre est infiniment précieux. Notre plus ancienne stèle date du VIIe siècle, au temps de la domination chinoise. L’essentiel du corpus épigraphique remonte aux XVIIe-XIXe siècles.



Les stèles du Kinh Bac traitées dans l’ouvrage de Pham Thi Thuy Vinh se situent dans la période dynastique des Lê (1428-1787). Au nombre de 1063, elles forment 18,4% du total des estampages de stèles réalisés par l’EFEO. Je relève avec plaisir parmi elles une de mon village Trí Qua (anciennement Tu Thê), datant de 1721. Pham Thi Thuy Vinh nous a présenté une recherche scientifique rigoureuse en se basant sur l’analyse de la géographie humaine, du corpus des inscriptions, de la distribution dans l’espace, de la distribution par monuments (la moitié dans les pagodes, un tiers dans les maisons communales ou đình, le reste réparti entre temples, ponts, marchés...) et dans le temps, de la composition et des aspects matériels des stèles (les rédacteurs des inscriptions, les calligraphes, les graveurs, les dimensions et décorations).