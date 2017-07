Cân Tho, 20 juillet (VNA) - La ville de Can Tho, dans le delta du Mékong, veut attirer les investissements singapourien et japonais dans le centre logistique régional de la ville, a déclaré un responsable local lors d'une réunion tenue le 19 juillet.

Le centre, qui s'étend sur plus de 242,2 hectares dans le parc industriel de Cai Rang, comprend ports, zones de conteneurs, de chargement de​s marchandises​, zones de distribution et de services, selon Nguyen Minh Toai, directeur du service municipal de l'Industrie et du Commerce.La ville prévoit d'inviter des investisseurs expérimentés de Singapour ou du Japon à investir dans le centre afin de faciliter le transport de marchandises du delta du Mékong vers les pays de la région et du monde.Le vice-président du Comité populaire municipal Truong Quang Hoai Nam a exhorté le service municipal de l’Industrie et d​u Commerce et les organes compétents à construire le centre conformément aux conditions de développement du delta du Mékong.Il est nécessaire d'identifier les produits clés,le système de transport, le réseau de livraison lors de l’aménagement du centre logistique, puis propos​er des mesures pour attirer les investisseurs, a déclaré Truong Quang Hoai Nam.Selon le plan de développement du système de logistique national d'ici 2020 et à l’horizon 2030, la région du ​delta du Mékong disposera d'un centre logistique régional couvrant au moins 30 hectares d'ici 2020 et plus de 70 hectares d'ici 2030.Il servira les provinces de Can Tho, Tra Vnh, Hau Giang, Vinh Long, Kien Giang, Ca Mau, Bac Lieu, Soc Trang et An Giang et sera connect​é avec les ports secs et fluviaux, les aéroports, les gares routières et ferroviaires, les zones indutrielles et les portes-frontières. - VNA