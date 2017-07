Hanoï (VNA) - La héronnière de Bang Lang, une attraction de la ville de Can Tho (delta du Mékong), sera gérée de manière plus efficace pour augmenter le nombre de touristes, selon les autorités locales.Cette héronnière de 1,5ha, située dans le quartier de Thuan An, district de Thot Not, abrite 150.000 échassiers de différentes espèces.Nguyen Ngoc Thuyen ou "Bay Co", le propriétaire, a déclaré que le site faisait initialement 0,3ha avec la plupart des terres utilisées pour la riziculture. En 1983, les premiers échassiers s’y sont installés. L’année suivante, ils étaient 10.000. "Bay Co" a décidé d'acheter plus de terres, de planter plus d'arbres et de construire des murs pour se protéger contre le vol.Maintenant, ce site attire des touristes locaux et internationaux, aussi est-il important d'offrir des services touristiques de qualité et professionnels, a déclaré Tran Huynh Anh, une responsable du district de Thot Not. La ville de Can Tho compte construire des routes pour faciliter l`accès au site, a-t-elle ajouté.Selon elle, plusieurs points d`observation seront aménagés pour permettre aux visiteurs d'observer les oiseaux sans les déranger."Bay Co" a ​participé à plusieurs cours sur le tourisme et a visité d’autres héronnières dans les provinces voisines pour échanger des idées.Avec un ​emprunt de 1 milliard de dongs, il prévoit d’étendre la héronnière pour attirer plus d`oiseaux et aussi de lancer un service d'accueil des visiteurs.-CPV/VNA