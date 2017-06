Phnom Penh (VNA) - Le Comité national électoral (CNE) a rendu public dimanche 25 juin les résultats officiels des élections des conseils communaux du quatrième mandat tenues le 4 juin dernier.

Le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen dans un bureau de vote, le 4 juin 2017 à Kandal. Photo : EPA/VNA

Avec quelque 7,04 millions ou 89,52% des électeurs enregistrés de 7.865.033 qui se sont rendus au scrutin, le Parti du peuple cambodgien (PPC), parti au pouvoir, a remporté plus de 3,5 millions de voix.



Le PPC est suivi du Parti de sauvetage national du Cambodge (CNRP), parti d’opposition, qui a obtenu environ 3,05 millions de voix; du Parti FUNCINPEC, 132.311 voix; de la Ligue pour la démocratie (LPD), 122.882 voix; du Parti uni national khmer (PUNK), 78.724 voix.



Selon ces résultats, le PPC prend le contrôle de 1.156 communes/quartiers ; le CNRP, 489 communes/quartiers ; et le PUNK, une commune.



Le PPC a annoncé d’accepter les résultats officiels des élections des conseils communaux du 4 juin dernier. “Ce sont les résultats issus d’une élection libre, juste, équitable”, a souligné le PPC dans une déclaration.



Il s’agit d’une autre nouvelle réalisation historique du peuple cambodgien dans le renforcement de la paix, de la base fondamentale de la démocratie et du processus de développement socioéconomique, a-t-il ajouté.



Le PPC a appelé tous les compatriotes de n’importe quel parti politique à continuer d’être unis sous la Constitution et l’ombre fraîche de Sa Majesté Norodom Sihamoni, Roi du Cambodge, et sous la direction du gouvernement royal conduite par le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen afin de continuer à maintenir toutes les réalisations nationales, la paix et à promouvoir davantage de développement national pour les intérêts de l’ensemble de la nation.



Douze partis politiques, dont le PPC, le CNRP, le FUNCINPEC, la LPD, le Parti Abeille pour une société démocratique, le Parti de la démocratie à la base, le PUNK, le Parti de la nationalité cambodgienne, le Parti démocratique républicain, le Parti des jeunes cambodgiens, le Parti du pouvoir khmer, et le Parti démocrate indigène du Cambodge, ont concurrencé pour les 11.572 sièges dans les 1.646 communes et quartiers dans tout le pays.



Lors des précédentes élections des conseils communaux tenues le 3 juin 2012 dans 18.107 bureaux de vote à travers le pays avec la participation de dix Partis politiques, le PPC a remporté une victoire écrasante.



Le Parti a gagné au total 8.292 des 11.459 sièges de conseils communaux, avec le contrôle de 1.592 communes/quartiers, soit environ 97% des 1.633 communes/quartiers du pays; suivi du Parti Sam Rainsy (PSR), qui a pris le contrôle de 22 communes/quartiers, avec 2.155 sièges; et du Parti des droits de l’Homme qui a gagné 800 sièges avec le contrôle de 18 communes/quartiers.



Le Parti FUNCINPEC a obtenu le contrôle d’une commune avec 151 sièges, alors que le Parti Norodom Ranariddh a gagné seulement 52 sièges, la LPD 8 sièges, et le Parti de la nationalité cambodgienne 1 siège. – VNA