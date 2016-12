Cambodge et Japon envisagent un partenariat stratégique approfondi

Le ministre des AE et de la Coopération internationale du Cambodge, Prak Sokhonn. Photo: Internet

Phnom Penh (VNA) - Le Cambodge et le Japon sont convenus de porter leurs relations ​de partenariat stratégique à ​celui d'un partenariat stratégique approfondi.



Cet engagement a été ​pris lors d’une récente réunion à Phnom Penh entre le ministre des Affaires étrangères (AE) et de la Coopération internationale du Cambodge, Prak Sokhonn, et l’ambassadeur du Japon, Hidehisa Horinouchi.



Prak Sokhonn ​​a tenu en haute estime le souhait du Japon de ​porter les relations des deux pays à un niveau supérieur.



​L'ambassadeur ​du Japon Hidehisa Horinouchi a déclaré que ​son pays faisait avancer l’ouverture d’un bureau du Consulat général du Japon à Siem Reap ​en vue d’augmenter le nombre de touristes japonais au Cambodge.



«Le Japon s'est également engagé à continuer ​de soutenir le Comité électoral national du Cambodge dans ​ses tâches électorales », a-t-il annoncé.



Actuellement, le Japon est un des grands partenaires en commerc​e et ​le principal ​bailleur de fonds du Cambodge.



Le 1er septembre 2016, le Japon a inauguré une ligne aérienne directe vers le Cambodge.



Les deux pays accélèrent actuellement la construction du deuxième supermarché japonais Aeon Mall à Phnom Penh. -VNA