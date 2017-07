Dans un café-théâtre à Hô Chi Minh-Ville.

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le café-théâtre est un nouveau style très apprécié des jeunes à Hô Chi Minh-Ville. C’est une forme de représentation théâtrale dans un espace de café spécial, qui offre des expériences inoubliables au public.

Curieux de découvrir ce nouveau style, nous avons visité le Café Duong Nhu au 305/16 rue Lê Van Sy, quartier 1, district de Tân Binh, pour regarder la pièce «Spectre dans la morgue» interprétée par la Troupe Kich Doi. Comme les autres cafés de la ville, le Café Duong Nhu dispose d'un espace confortable, mais à la différence de ses homolgues, il offre à ses clients la possibilité d'à la fois profiter d​'une boisson et de regarder une pièce de théâtre, et ce pour la modique somme de 90.000 VND.

La scène, de 2 m², est au deuxième étage. Elle est simple avec peu d’accessoires. Au cours de leur performance, les artistes n’utilisent pas de micro et parfois vont jouer parmi le public (30 places au total). Bien sûr, chaque pièce est plus courte que celles jouées dans les théâtres.

Le café attire un grand nombre de clients intéressés par le théâtre et désireux d'approcher de plus près des artistes. Ils sont aussi curieux de découvrir tous les aspects du théâtre tels que mise en scène, son et lumière, maquillage, etc. Ici, il n’y a pas de séparation entre le public et les artistes.



Un étudiant de l'Université de la Culture a confié : «J'aime l'interaction entre les artistes et le public». Selon l'artiste Hông Trang, chef de la Troupe Kich Doi : «Les membres de la troupe sont jeunes et ont une grande passion pour l'art. Ce qu’ils veulent ici, dans ce café, c’est rendre le théâtre plus proche des gens».



Allez donc passer une heure ou deux au Café Duong Nhu, vous ne le regretterez pas !