Cadeaux du Têt aux personnes démunies

La Vice-Présidente de l’AN, Tong Thi Phong, formule ses vœux du Nouvel An à Bac Giang. Photo: VNA.

Hanoi (VNA) - À l’occasion du Têt traditionnel du Coq, les autorités centra​les et locales ont rendu visite et remis des cadeaux aux pauvres, aux minorités ethniques, aux familles méritantes, aux victimes de l’agent orange, aux anciens combattants et aux mères héroïnes dans l’ensemble du pays.

La Vice-Présidente de l’Assemblée nationale (AN) Tong Thi Phong s’est rendue le 17 janvier ​dans la province de Bac Giang (au Nord) pour formuler ses vœux du Nouvel An et remettre des cadeaux ​à des familles méritantes et victimes de l’agent orange des communes Dông Vuong et Dông Tiên (district de Yên Thê).

Au nom du Parti et de l’État, la Vice-Présidente de l’AN a également adressé ses meilleurs vœux aux autorités locales et aux habitants de Bac Giang.

Elle s’est félicitée du développement de la province ces derniers temps, soulignant qu’elle est l’une des localités répondant à tous les critères de développement socio-économique en vertu de la Résolution du Congrès provincial du Parti. Tong Thi Phong a demandé aux organismes locaux compétents d’assurer un Têt 2017 « joyeux, sain, sécuritaire et économe » à tous les habitants.

Tong Thi Phong et sa délégation sont également allées visiter et formuler leurs vœux du Têt aux médecins et patients de l’hôpital de cancérologie de Bac Giang.

* Au seuil du Nouvel An traditionnel, les autorités de la ville de Dà Nang (Centre), des provinces de Bac Ninh, Vinh Phuc (Nord), Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre) ont remis des milliers de cadeaux aux pauvres, minorités ethniques, familles méritantes, anciens combattants et mères héroïnes.

Concrètement, la province de Bac Ninh a prélevé d​e son budget 13 milliards de dôngs, la province de Vinh Phuc 17,3 milliards, la province de Dak Lak plus de 40 milliards, la ville de Dà Nang environ 250 millions pour l’achat de cadeaux.

* Le même jour, le Syndicat de la Banque d'Etat du Vietnam pour les politiques sociales a offert 1.700 cadeaux, d’une valeur totale de 1,5 milliard de dôngs, aux victimes des crues dans la province de Quang Nam (Centre). -NDEL/VNA