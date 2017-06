Cadeau de l’ambassade d'Israël aux enfants handicapés du Vietnam

La cérémonie de remise des fauteuils roulants à Hanoi. Photo: Ambassade d'Israël au Vietnam







Hanoi (VNA) - L'ambassade d'Israël au Vietnam a décidé d'offrir 100 fauteuils roulants aux enfants handicapés dans plusieurs ​villes et provinces vietnamiennes, en utilisant le budget alloué pour ​la célébration du 69e anniversaire de la Journée de l'Indépendance du pays (14 mai).



​Le 20 juin, les 20 premiers de ces 100 fauteuils roulants, spécialement conçus pour les enfants par l’ONG Wheelchairs of Hope, ont été offerts à des enfants du Centre d'orthopédie et de réhabilitation fonctionnelle Vietnam-République de Corée à Hanoï.



Les autres fauteuils roulants seront remis à l'Hôpital d'orthopédie et de réadaptation fonctionnelle de Hô Chi Minh-Ville, au Centre d'orthopédie et de réadaptation fonctionnelle de Can Tho, au Service du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de la province de Ben Tre, et au Fonds de patronage des enfants de la province de Ha Giang. - VNA