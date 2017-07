Hanoï, 19 juillet (VNA) - De janvier à juin 2017, plus de 384 millions de dollars de capitaux d’investissement ont été injectés dans les zones industrielles et franches de Hô Chi Minh-Ville, soit 77% du plan annuel et un bond de 39,3% en glissement annuel.

Dans l'usine de composants électroniques de la société japonaise Nidec Sankyo dans la Hepza.

C’est ce qu’a annoncé M. Nguyên Thanh Binh, un représentant du Comité de gestion des zones industrielles (ZI) et zones franches (ZF) de Hô Chi Minh-Ville (Hepza), lors d’un récent point presse.L'investissement direct étranger a atteint 160 millions de dollars pour une croissance de 24% en glissement annuel et le reste - les capitaux des entreprises domestiques - a crû de 52,7% sur un an.La plupart des investissements étrangers comme domestiques vont dans les industries du textile-habillement, de la mécanique, auxiliaire et l’agroalimentaire.À ce jour, ces ZI et ZF recensent plus de 1.460 projets cumulant 9,71 milliards de dollars de capitaux. Elles emploient aussi 286.000 travailleurs.Ce premier semestre, les entreprises en activité dans ces zones ont réalisé un chiffre d’affaires à l’exportation de 2,75 milliards de dollars, soit une progression de 27,2% sur un an. Une valeur de 6 milliards de dollars est attendue sur l’ensemble de cette année. - CPV/VNA