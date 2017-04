Bond de 8% des ventes d’automobiles au 1er trimestre

Photo : Internet



Hanoi (VNA) - Le marché automobile vietnamien s'est particulièrement bien comporté en mars avec près de 26.900 automobiles vendues sur le marché domestique, soit une progression de 52% sur un mois et de 8% sur un an.



Une hausse spectaculaire par rapport au mois de février a été observée chez les automobiles importées et celles assemblées dans le pays, respectivement de 114% et 35%. C’est ce qui ressort d’un récent rapport de l’Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA).



Toujours selon ce rapport, au premier trimestre, près de 64.730 automobiles ont été commercialisées sur le marché vietnamien, +8% en un an. Thaco est en tête des ventes avec plus de 23.700 unités, soit 40% des parts de marché. Toyota et Ford restent aux 2e et 3e places avec respectivement 13.500 et 6.900 unités, +23% et +12%. -CPV/VNA