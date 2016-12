Bois : 7,3 milliards de dollars d'exportations en 2016

Les exportations de bois et produits dérivés n'ont progressé que de 1% cette année. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le​s exportations de bois et ​de ses dérivés sont estimées à 7,3 milliards de dollars en 2016, soit une hausse modeste de 1% en glissement annuel, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Les meubles vietnamiens sont commercialisés dans 120 pays et territoires, dont les États-Unis qui en demeurent le premier importateur avec 38,3% du total.

D’après l’Association nationale du bois et des produits sylvicoles (Vifores), actuellement, les meubles en bois vietnamiens sont de plus en plus prisés sur le marché américain pour leur qualité et le fait que les entreprises vietnamiennes respectent la loi Lacey (loi interdisant le commerce de bois illégal).

En outre, la signature de l'Accord de libre-échange (FTA) Vietnam-Union européenne et l'achèvement des négociations de l'Accord de partenariat transpacifique (TPP) ouvrent de nouvelles opportunités pour les exportations de ce secteur.

En 2017, la production nationale de bois vise un chiffre d’affaires à l’export de 8 milliards de dollars. -VNA