Une vue de Manille (Source: BBC)

Manille (VNA) - La Banque mondiale (BM) a prédit que les Philippines poursuivraient leur forte croissance économique en 2017, qu'elle estime à 6,8%, soit une légère baisse par rapport aux prévisions antérieures de 6,9 ​​% données en avril.

Cependant, elle a maintenu la prévision d'avril pour la croissance de 2018 avec +6,9 %.



La BM a déclaré que la croissance des dépenses et des investissements du gouvernement des Philippines était légèrement plus faible en raison de la baisse légère des dépenses publiques au premier trimestre de 2017, mais la consommation privée et les exportations sont demeurées élevées.



La consommation devrait ​progresser de 5,6% en 2017 et de 6,1% en 2018. La ​BM a déclaré que les flux de devises étrangères transférées par les résidents philippins à l’étranger jouent un rôle important dans le maintien de cette croissance de la consommation à moyen terme, ajoutant que les transferts de devises étrangères ont augmenté de 8% au premier trimestre de cette année, contre 5% à la même période de l’année passée.

La BM a également indiqué que, parallèlement à l'amélioration progressive de l'économie et du commerce mondial, la forte demande des principaux partenaires commerciaux des Philippines stimulerait les exportations du pays. -VNA