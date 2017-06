Environ 150 millions d'USD seront utilisés dans la réhabilitation de 142 km de la Nationale 19. Photo : baoquangninh.com.vn



Hanoi (VNA) – La Banque mondiale (BM) a récemment approuvé une aide de 300 millions de dollars pour aider le Vietnam à intensifier la connexion ​de ses voies de communication en zone rurale et à protéger les forêts dans 8 provinces littorales, a annoncé vendredi la BM au Vietnam.

Les deux projets bénéficiaires de cette aide sont le projet d’intensification de la connexion des communications rurales dans le Tay Nguyen (Hauts plateaux du Centre), et celui de modernisation du secteur sylvicole et d’amélioration des capacités de résilience des régions côtières.

Selon Ousmane Dione, directeur national de la BM au Vietnam, ​l'institution soutient totalement le Vietnam dans ses efforts d’amélioration de ses capacités de réponse aux changements climatiques, ainsi que de ses services publics au service de la population, dont les entreprises.

Ces projets témoignent de la mise en œuvre du nouveau cadre de partenariat national de la BM​ afin d'assister le Vietnam à s'assurer d'un développement durable sur le long terme.

Le projet d’intensification de la connexion des communications rurales dans le Tay Nguyen, de 150 millions de dollars, ​a pour objet la réhabilitation de 142 km de la Nationale 19, et l'amélioration des capacités de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles dans la région.

Le deuxième projet concerne la gestion des forêts littorales des 8 provinces et ville de Quang Tri, Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Thua Thien-Hue, Quang Ninh et de Hai Phong. Plus de 900 communautés de 257 communes de ces 8 localités seront bénéficiaires de ce projet de 150 millions de dollars. -VNA