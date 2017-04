Binh Thuân doit développer une économie verte, propre et durable, dit le PM

Binh Thuân (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a exhorté la province de Binh Thuân (Centre) à s’orienter vers une économie verte et durable, lors d’une conférence sur la promotion des investissements, à Phan Thiêt, mercredi 19 avril.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (3e, de gauche à droite) lors de la conférence sur la promotion des investissements à Binh Thuân, le 19 avril. Photo : VNA

S’adressant à plus de 240 entrepreneurs et investisseurs vietnamiens et étrangers, le chef du gouvernement a souligné les avantages comparatifs de Binh Thuân que peu de localités vietnamiennes peuvent revendiquer, mais qui ne sont pas encore exploités avec efficacité.Un climat doux avec plus de 300 jours de soleil par an, une côte de 192 km, des plages de sable fin, une mer émeraude et des paysages magnifiques, Binh Thuân possède des prémices très favorable au développement des industries de transformation des produits agro-sylvo-aquatiques, des énergies renouvelables et du tourisme vert.La province est une des quatre plus grandes pêcheries du Vietnam, avec les captures de pêche et la production aquacole atteignant 200.000 tonnes par an. Son sous-sol recèle près de 600 millions de tonnes de titane, soit 92% des réserves vietnamiennes de titane. Capitale du pitaya, cultivé sur 27.000 hectares, elle produit 600.000 tonnes de fruits du dragon.Binh Thuân devrait se focaliser sur ses domaines forts que sont les énergies propres, y compris solaire et éolienne, le tourisme, l’agriculture organique, et en même temps, améliorer les capacités des industries de transformation et développer l’économie maritime, a indiqué le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc.