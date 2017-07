L’ambassadrice de Belgique au Vietnam, Jehanne Roccas. Photo: VNA



Binh Thuan (VNA) - L’ambassadrice de Belgique au Vietnam, Jehanne Roccas, a eu une séance de travail la semaine dernière avec les autorités de la province de Binh Thuan.

Binh Thuân est une province centrale qui bénéfice d’une aide belge pour les projets de développement dans l'amélioration des conditions d'hygiène, la protection de l’environnement, la gestion des ressources en eau et la lutte contre les changements climatiques.

"La Belgique s’attend à ce que ces projets créent des changements positifs dans les zones bénéficiaires", a affirmé la diplomate belge qui a plaidé pour une collaboration étroite entre les autorités de Binh Thuân et la partie belge pour les mettre en œuvre efficacement.

Dans le cadre de sa visite, Jehanne Roccas a rendu visite aux chefs-lieux de Liên Huong et de Phan Ri Cua, rattachés au district de Tuy Phong, ces localités bénéficiant du projet "Amélioration des conditions d'hygiène et d'environnement". Elle a également assisté à la cérémonie d’inauguration du système de drainage des eaux usées dans le district de Bac Binh, construit avec l’aide financière de Belgique. Le gouvernement belge a accordé 684.000 d’euros pour le projet et le gouvernement vietnamien, les 196.000 euros restants.

Le système de drainage rentre dans le cadre du projet de gestion intégrée des ressources en eau et le développement urbain en relation avec la réponse aux changements climatiques dans la province de Binh Thuan. Le projet, financé par le gouvernement belge et crédité de 6 millions d'euros, s'étend de 2013 à 2019. -VNA