Binh Duong : Inauguration d’un hôpital moderne

L'hôpital international Becamex a été inauguré vendredi 30 décembre dans la province de Binh Duong (Sud). Photo: VNA

Binh Duong (VNA) - L'hôpital international Becamex a été inauguré vendredi 30 décembre au chef-lieu de Thuan An, province méridionale de Binh Duong.

L'hôpital, dont le maître d'ouvrage est le groupe Becamex IDC, dispose de 500 lits, dont 300 sont déjà disponibles. Sa capacité sera portée à 1.000 lits dans une deuxième phase.

Fort de 450 employés, dont 80 médecins, 205 infirmières, 23 sages-femmes et 24 techniciens, l'établissement fournira des services répondant aux normes internationales.

​Il est équipé d'équipements et de machines modernes d'une valeur totale de près de 2.000 milliards de dongs. Il reçoit également des assistances de grands hôpitaux nationaux et internationaux dont l'Hôpital Cho Ray, l'Hôpital populaire de Gia Dinh, les hôpitaux de pédiatrie 1 et 2, Tu Du et Hung Vuong à Ho Chi Minh Ville, et Khoo Teck Puat de Singapour.

A la cérémonie d’inauguration, le vice-président du Comité populaire de Binh Duong, Dang Minh Hung, a déclaré que ce projet s'inscrit dans la politique de la province ​d'encourager tous les secteurs économiques à investir dans le secteur de la santé. -VNA