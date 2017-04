Binh Dinh vise 4,5 milliards de dollars d'exportations pour 2016-2020

Le district de Vinh Thanh, province de Binh Dinh. Photo : binhdinh.gov.vn



Binh Dinh (VNA) - "La province de Binh Dinh (Centre) a pour objectif d'exporter plus de 4,5 milliards de dollars de marchandises pour la période 2016-2020", a annoncé le vice-président du Comité populaire provincial, Phan Cao Thang.

Les produits agricoles devront atteindre une valeur de 611 millions de dollars, les produits sylvicoles, plus de 2 milliards de dollars, les produits aquatiques, 466 millions de dollars et les articles de consommation, plus de 1,1 milliard de dollars.

Pour parvenir à cet objectif, la province accélère les exportations des produits à haute valeur ajoutée et réduit la part des produits bruts, outre l'installation de chaînes de production modernes permettant d'augmenter la production et d'améliorer la qualité des produits.

En outre, la province s'efforce de chercher les débouchés pour ses nouveaux produits comme le titan, le granit, les aliments pour animaux, les tubes plastiques... et renforcent les services logistiques au profit des exportations.

La réforme des formalités administratives, l'assistance aux exportations, la formation de personnel, l'amélioration de la compétitivité des entreprises sont renforcées, parallèlement à la promotion du commerce et au développement des infrastructures.

Au premier trimestre, Binh Dinh a dégagé 179,1 millions de dollars de chiffre d'affaires à l'export. Il ​a atteint 730,5 millions de dollars sur la totalité de l'année 2016. -VNA