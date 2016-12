Bientôt un programme d’échange Vietnam-Cambodge entre des provinces frontalières

Tay Ninh (VNA) - Un programme d’échange amical entre des provinces frontalières du Vietnam et du Cambodge se déroulera les 28 et 29 décembre dans la province vietnamienne de Tay Ninh (Sud), pour promouvoir la solidarité et l’amitié entre les autorités, les populations et les gardes-frontières des deux pays.

Cette information a été annoncée lors d’un point presse donné le 26 décembre par le commandement des gardes-frontières de la province de Tay Ninh.

Le programme comprendra des activités d’échange entre les gardes-frontières de Tay Ninh et les services militaires de la province cambodgienne de Svay Rieng, dont un spectacle, la signature d’un accord de coopération dans la protection des frontières et la lutte contre la criminalité, l’organisation de patrouilles sur la frontière commune entre Tay Ninh et Svay Rieng, et l’inauguration d'une station de la santé civile et militaire au bord de la frontière commune.

Le point d’orgue de ce programme ​sera le spectacle entre ces deux localités qui sera retransmis en direct le 28 décembre sur la chaîne télévisée de la province de Tay Ninh. -VNA