Hanoi (VNA) - La cérémonie de remise des Prix du cinéma de l’ASEAN aura lieu, pour la première fois, en novembre prochaine à la ville de Dà Nang (au Centre), dans le cadre du 20e Festival du film vietnamien.



Organisé par le Département de Cinématographie, relevant du Ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, cette activité célèbre le 50e anniversaire de la fondation de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).



Chaque pays membre de l’ASEAN peut envoyer un film à ce prix. Le jury sera des réalisateurs et des scénaristes bien connus dans le monde.



Le 20e Festival du film vietnamien se déroulera, du 24 au 28 novembre prochaine. Le point d'orgue sera le premier Prix du cinéma de l’ASEAN, la Semaine du film organisée à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville, et une exposition des photos. -NDEL/VNA