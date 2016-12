Bientôt le Festival du café de Buôn Ma Thuôt 2017

Dak Lak (VNA) - Le Festival du café de Buôn Ma Thuôt, l’événement le plus attendu des amoureux des produits du café sous toutes leurs formes, aura lieu du 8 au 13 mars 2017 dans le royaume du café du Vietnam, ville éponyme de la province de Dak Lak (hauts plateaux du Centre).

Conférence de presse sur le Festival du café de Buôn Ma Thuôt, qui aura lieu du 8 au 13 mars 2017dans la province de Dak Lak. Photos : Truong Giang/CVN

Un festival de la culture des gongs sera organisé parallèlement avecle Festival du café de Buôn Ma Thuôt.Photo : VNA/CVN

Cet évènement, dont il s’agit de la 6édition, annoncé lors d’une conférence de presse tenue le 25 décembre dans la mégapole du Sud, est organisé tous les deux ans par le Comité populaire de la province de Dak Lak, sous l’égide du Comité de pilotage des provinces des hauts plateaux du Centre.Placé sous le thème “Unir les quintessences – Promouvoir les particularités – Se connecter pour le développement”, le Festival du Café de Buôn Ma Thuôt 2017 est destiné à valoriser l’image du café de Buôn Ma Thuôt, et de réaffirmer la position du café de Dak Lak, plus largement, du café vietnamien, sur le marché mondial.Outre de nombreux stands de café, différentes activités de promotion du commerce ont été prévues, notamment une conférence de promotion de l’investissement dans la région des hauts plateaux, des colloques sur le café, et un concours des agriculteurs talentueux, parmi nombre de spectacles musicaux, une parade de chars à fleurs, une course d’éléphants, de pirogues...Selon le comité d’organisation, quelque 2.000 cultivateurs seront invités à participer à cet évènement afin de découvrir et de s’informer sur les bonnes pratiques agricoles dans la culture des caféiers. Les visiteurs pourront également visiter des plantations de caféiers et déguster gratuitement toutes sortes de variétés de café.Un festival de la culture des gongs des ethnies minoritaires des provinces des hauts plateaux du Centre, reconnue patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2008, sera organisé parallèlement. L’art des gongs se caractérise par différentes méthodes d’interprétation variant suivant l’ethnie. Ce premier est étroitement attaché aux activités festives et spirituelles des Bana, Êdê, Jrai, K’ho, Xodang et Romam vivant dans les provinces de Lâm Dông, Dak Nông, Dak Lak, Gia Rai et Kon Tum.Dans le cadre du festival des gongs, plusieurs activités ont été programmées dont un concours de sculpture de statues en bois sur les ethnies minoritaires, une exposition photographique ayant pour thème “Café de Buôn Ma Thuôt et l’espace des gongs des hauts plateaux”, outre des circuits de visite de beaux sites naturels de la ville et de plantations de caféier.Selon les statistiques du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, la superficie totale des plantations de caféier de Buôn Ma Thuôt durant la saison 2015-2016 est estimée à plus de 200.000 ha, avec un rendement de 454.810 tonnes.La cérémonie d’ouverture du Festival du café de Buôn Ma Thuôt aura lieu le 10 mars à 20h00, et celle de clôture, le 13 mars à 20h00. Toutes seront diffusées en direct sur les chaînes de télévision de VTV1, VTV5, VTV8 de la Télévision du Vietnam, ainsi que d’autres chaînes de télévisions et stations de radio des provinces des hauts plateaux.Pour cet événement, plus de 20.000 visiteurs vietnamiens comme étrangers sont attendus. -CVN/VNA