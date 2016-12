Bientôt le festival de la culture gastronomique de Hanoi 2017

Photo: internet



Hanoi (VNA) - Le Comité populaire de la ville de Hanoi a récemment approuvé la proposition du Service de la culture et des sports d’organiser un festival de la culture gastronomique de Hanoi en mars 2017.

Ce festival est destiné à honorer les valeurs culturelles gastronomiques afin de contribuer au renforcement des relations d’échanges et de coopération culturelle entre Hanoi et les villes du monde.

Selon les prévisions, cet évènement sera organisé au jardin de la statue du roi Ly Thai Tô, dans l’arrondissement de Hoan Kiêm à Hanoi, avec la présence de près de 50 stands d’entreprises de Hanoi et de plusieurs pays du monde.

En dehors des présentations de plats, les visiteurs auront l’occasion d’assister à des programmes artistiques saluant la beauté traditionnelle, la culture et l'art caractéristique de chaque pays.

Organisé par le Service de la Culture et des Sports de la ville de Hanoi en coordination avec le Service des Affaires extérieures, l’Union des organisations d'amitié de Hanoi, et autres organes concernés, ce festival sera une bonne occasion pour les collectivités locales du Vietnam de présenter leurs produits agricoles et leurs cultures gastronomiques aux visiteurs. -CPV/VNA