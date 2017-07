Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le premier échange d'amitié frontalière entre le Vietnam et le Laos aura lieu du 22 au 24 juillet dans la province montagneuse de Son La (au Nord du Vietnam).

C’est ​ce qu'a informé le général de brigade Nguyen Tien Thang, président du Département des politiques, du Commandement des garde-frontières (relevant du ministère de la Défense), lors d'une conférence de presse tenue mercredi à Hanoi.

Ce programme vise à favoriser la solidarité et l'amitié traditionnelle entre les garde-frontières vietnamiens et laotiens et accroître leur collaboration pour bâtir une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement.

L'échange comprendra une patrouille conjointe près de la porte-frontière de Long Sap, une représentation d'arts martiaux, l'inauguration d'un poste médical militaire, des examens médicaux gratuits pour les résidents locaux​, l'octroi de bourses à 10 élèves, ​des vaches à 100 ​familles pauvres des deux pays et un séminaire sur la défense des frontières, la lutte contre la criminalité et le développement socioéconomique dans les zones frontalières.

Cet échange ​sera organisé dans le contexte où les deux pays accélèrent les activités pour célébrer le 40e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos (18 juillet) et le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales (5 septembre). -VNA