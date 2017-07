Bientôt la Semaine du film de la Journée des invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie

Hanoï, 5 juillet (VNA) - Selon le département cinématographique du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la Semaine du film en l’honneur de la 70ème Journée des invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie (27 juillet 1947) aura lieu du 24 au 30 juillet dans l'ensemble du pays.

Une scène du film "Mắt biển". Photo: Hanoimoi

La cérémonie d’ouverture est prévue le soir du 24 juillet au Centre de la Culture et du Cinéma de la province de Phu Tho. A cette occasion, deux films seront projetés, "Mắt biển" (Les yeux de la mer - film de fiction), de Dang Thai Huyen et "Ta còn gửi lửa trong than" (J’envoie encore le feu dans le charbon - film documentaire), de Phan Minh Son.



Dans le cadre de cette semaine les spectateurs pourront découvrir les films de fiction que sont “Chớp mắt cùng số phận”, “Mùa thu không cô đơn”, “Nhà tiên tri”, “Thầu Chín ở Xiêm”, “Đường xuyên rừng”, “Những đứa con của làng”, “Trên đỉnh bình yên”, “Nhìn ra biển cả”, “Giải phóng Sài Gòn”, “Những người viết huyền thoại”, “Sống cùng lịch sử”, “Hà Nội mùa đông năm 46”, “Mùi cỏ cháy”, “Đường thư”, “Đừng đốt”, “Nga ba Đồng Lộc”, “Vào Nam ra Bắc”…



Parmi les films documentaires figurent "K10" de Vuong Khanh Luong et "Tầng sâu bình yên" (La profondeur en paix) de Pham Hong Thang, ainsi que “Đỉnh cao chiến thắng”, “70 năm đất nước niềm tin và ánh sáng”, “Vài hình ảnh về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch”, “Bác Hồ với nông dân”, “Đường tới độc lập, tự do”, “Ngày cuối cùng của chiến tranh”, “Điện Biên Phủ”, “Địa chấn ở Điện Biên Phủ”, “Hồi ức Điện Biên”… - PCV/VNA