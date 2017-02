Bientôt la Fête du café de Buôn Ma Thuôt et le Festival du gongs 2017

Cérémonie d’ouverture de la Fête du café de Buôn Ma Thuôt en 2015. Photo: VOV.

​Dak Lak (VNA) - La 6e Fête du café de Buôn Ma Thuôt et le Festival du gongs 2017 seront organisés, du 8 au 13 mars, dans la ville éponyme de la province de Dak Lak (Hauts plateaux du Centre).



De nombreuses activités attrayantes ​auront lieu à cette occasion, a ​indiqué le Comité d’organisation lors d’une conférence de presse, ​donnée le 22 décembre, à Hô Chi Minh-Ville.



Lors de la Fête du café de Buôn Ma Thuôt, auront lieu : une foire-expo sur le café vietnamien, une fête de la rue, une fête de la course d'éléphants et des jeux populaires…



Pour le Festival du gongs 2017, il y aura : une Soirée artistique reflétant les traits originaux des gongs, une cérémonie de restauration des rituels des ethnies minoritaires de Tây Nguyên, un concours de sculpture sur bois, une exposition des photos sur le café de Buôn Ma Thuôt et sur le gongs du Tây Nguyên.



Selon M. Y Biêr Niê, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti de Dak Lak, ces événements a pour but de promouvoir la marque du café de Buôn Ma Thuôt, de renforcer la sensibilisation de la population sur la préservation et la valorisation d’identité culturelle des ethnies minoritaires du Tây Nguyên, notamment de «l’espace culturel des gongs du Tây Nguyên», un Patrimoine culturel immatériel et oral de l’humanité reconnu par l’UNESCO. -NDEL/VNA