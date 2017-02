Bientôt la Fête des roses de la Bulgarie à Hanoï

Hanoï (VNA) - Ayant pour thème ​"La fête des roses de la Bulgarie et les amis", la première fête des roses de la Bulgarie aura lieu du 3 au 8 mars prochain au parc de Thống Nhất, rue Trân Nhân Tông, dans l’arrondissement de Hai Ba Trung à Hanoï.



Photo d'illustration: Internet

C’est la première fois que cette fête est organisée au Vietnam. Il s’agit d’un des évènements de célébration de la Fête nationale (2 septembre) et de la Journée mondiale des Femmes (8 mars), ainsi qu’une bonne occasion de renforcer les échanges culturels entre le Vietnam et la Bulgarie.



Dans le cadre de cet évènement, de nombreuses activités auront lieu, dont le concours "Reine des Roses", un défilé de rue d’artistes de cirque, un programme de musique d’artistes bulgares et vietnamiens, outre une foire gastronomique.



Le point d’orgue de la fête sera la zone de l’île du parc de Thông Nhât qui sera décorée par plus de 300 genres de rose de Bulgarie et de nombreuses régions du monde. -CPV/VNA