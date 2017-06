Photo: Internet



Dak Lak (VNA) - Le Comité populaire de la province de Dak Lak a annoncé que la fête culturelle des ethnies de Dak Lak 2017 aura lieu du 28 au 30 août.

Cet évènement a pour but de promouvoir les potentiels et les ressources de développement culturel, sportif et touristique de la province de Dak Lak auprès des touristes vietnamiens et étrangers.

De nombreuses activités attrayantes sont prévues dont un festival artistique populaire, un défilé de costumes traditionnels des ethnies minoritaires, le festival gastronomique "Bons plats du Tây Nguyên", des jeux folkloriques, des compétitions sportives...

La fête entend également valoriser la solidarité et les échanges d'expériences entre les localités de la région, ainsi que présenter les élites culturelles et artistiques au sein des ethnies minoritaires de la province de Dak Lak, contribuant au renforcement de la solidarité entre celles-ci comme de la préservation de la culture traditionnelle et du développement local. -CPV/VNA