Hanoi, 24 juillet (VNA) - La 7ème édition du Festival floral de Dà Lat 2017 aura lieu du 23 au 27 décembre, dans les villes de Dà Lat, Bao Lôc et dans d’autres localités de la province de Lâm Dông (Hauts plateaux du Centre), a annoncé, le 21 juillet, le Comité populaire de la province de Lâm Dông.

Festival floral de Dà Lat 2017: «Les fleurs de Dà Lat: cristallisation merveilleuse de la terre saine». Photo: NDEL.

​Placée sous le thème «Les fleurs de Dà Lat: cristallisation merveilleuse de la terre saine», la 7ème édition du Festival floral de Dà Lat est liée aux activités de promotion de la culture du thé et de la soie de Lâm Dông. Il y aura 15 programmes principaux comme la soirée «Dà Lat: cristallisation merveilleuse de la terre saine», le défilé de mode intitulé «Le charme du Vietnam», la semaine de la mode de l’"ao dài" (tunique traditionnelle vietnamienne) en soie, la fête du vin de Dà Lat, l’exposition des fleurs et des plantes d’agrément de Dà Lat, etc.

Par ailleurs, sont prévus 14 programmes en l’honneur de cet événement, dont l’espace de la calligraphie, de la peinture sur fleurs, l’exposition artistique sur le Tây Nguyên (Hauts plateaux du Centre) et les côtes du Centre, le défilé des vélos en fleurs, la rue du thé B’Lao, le tourisme de découverte de B’Lao, etc.

Avec ces programmes, le Comité populaire de Lâm Dông encourage les organisations, les entreprises ou les individus de la province, et des provinces avoisinantes, à participer aux activités visant à la promotion des légumes, des fleurs, des thés, de la soie, des activités culturelles, artistiques et touristiques, etc. – NDEL/VNA