Bientôt la 6e exposition sur l’agriculture urbaine 2017

Point presse sur la 6e exposition sur l’agriculture urbaine 2017, le 22 juin à Hô Chi Minh-Ville. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Une exposition placée sous le thème «L’agriculture urbaine se développe durablement» aura lieu du 29 juin au 3 juillet dans le parc de Làng Hoa Go Vâp, arrondissement de Go Vâp, Hô Chi Minh-Ville.



La 6e exposition sur l’agriculture urbaine 2017 sera organisé par l’Association des agriculteurs de Hô Chi Minh-Ville, en coopération avec le Service municipal de l’agriculture et du développement rural et celui de l’industrie et du commerce.



Lors d’un point presse tenu le 22 juin à Hô Chi Minh-Ville, le comité d’organisation a souligné que cette exposition verrait la participation d’un grand nombre d’agriculteurs, dont plusieurs d’entre eux qui se sont vu décerner des titres par le Comité populaire municipal comme par le gouvernement, sans oublier des coopératives, l’Association des plantes d’agrément, l’Association du jardinage et des fermes de la ville, et des entreprises spécialisées en la matière.



L’exposition regroupera 200 stands de produits de 17 villes et provinces du pays, répartis en neuf zones selon les catégories, dont un espace destiné à l’exposition des œuvres du concours «Arts visuels avec des fruits».



Cette 6e exposition sur l’agriculture urbaine a pour objectif de soutenir les paysans dans la valorisation et la promotion de leurs produits, la recherche de partenariats, de débouchés, aussi de leur permettre d’échanger des expériences professionnelles.-CVN/VNA