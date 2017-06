Photo: CPV



Hanoi (VNA) - Ayant pour thème "La solidarité d’amitié spéciale Vietnam – Laos", la 2e Journée culturelle, sportive et touristique de la région frontalière Vietnam – Laos se tiendra du 5 au 7 juillet dans la province de Son La (Nord).

Il s’agit d’une des activités de célébration du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (5/9/1962-5/9/2017) et du 40e anniversaire du traité d’amitié et de coopération (18/7/1977-18/7/2017).



De nombreuses activités attrayantes sont prévues dont une exposition de photos sur les hommes et les potentialités des provinces frontalières Vietnam-Laos dans le processus d’intégration et de développement, la présentation de produits culturels, touristiques caractéristiques des régions, un défilé de tenues traditionnelles d’ethnies minoritaires, un programme artistiques, des compétitions sportives, une conférence sur le développement touristique dans les provinces frontalières...



Une bonne occasion pour la province de Son La de promouvoir sa culture et ses potentialités touristiques auprès des touristes vietnamiens et laotiens. -CPV/VNA