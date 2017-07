Bên Tre (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a incité la province de Bên Tre, dans le delta du Mékong, à faire valoir ses atouts pour devenir une province prospère et dynamique, mettant en avant le foncier pour l’investissement.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc lors de la conférence sur la promotion de l’investissement à Bên Tre. Photo : VNA

L’objectif stratégique consiste à attirer les investisseurs visionnaires qui disposent des technologies avancées, d’une assise financière solide, d’un bon niveau de management, a-t-il indiqué lors de la conférence sur la promotion de l’investissement à Bên Tre.Il faudrait construire des nids d’aigle pour héberger des aigles, a-t-il indiqué, faisant allusion aux conditions devant être mises en place par ce "royaume du cocotier" pour devenir une destination de choix pour les investissemements vietnamiens et étrangers.Bên Tre devrait avoir un foncier public destiné à l’investissement, notamment à l’aquaculture et à l’agriculture de haute technologie, a-t-il précisé, ajoutant que la priorité irait à l’industrie de transformation, à la mécanique agricole, à la construction d’une ville-centre et au développement des parcs industriels.La province devrait également disposer des infrastructures d’électricité et de communications adaptées et de haute qualité, fournir des ressources humaines qualifiées, et construire une administration accompagnatrice, réceptive à la rénovation et aux nouveautés, a-t-il poursuivi.Le chef du gouvernement a fait savoir que lors de sa visite officielle en juin dernier au Japon, le Vietnam a signé avec le Japon l’échange de la note sur les projets de prêt promis par le Japon au cours de l’année financière 2016 pour quatre projets, dont le projet de gestion de l’eau de Bên Tre d’une valeur de près de 9.000 milliards de dôngs.Durant la période 2017-2020, la province appelle à l’investissement dans 63 projets, essentiellement dans les domaines : construction et commerce des infrastructures de parcs industriels, tourisme, supermarchés et centres commerciaux, centres urbains, agriculture, énergies renouvelables, éducations, infrastructures d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux.Depuis janvier, 25 projets ont été autorisés, totalisant 17.000 milliards de dôngs enregistrés, et 12 autres, d’un fonds enregistré réuni de 13.000 milliards de dôngs, devront remplir leurs procédures d’octroi de licence dans les mois à venir. – VNA