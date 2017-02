Belles perspectives pour le textile vietnamien en 2017

Photo : internet

Hanoi (VNA) - En 2016, l’exportation textile du Vietnam a enregistré une croissance de 5,7%. Il s’agit d’un résultat encourageant dans le contexte de morosité du marché mondial, et des évènements économiques et politiques défavorables dans les principaux débouchés du textile vietnamien.

C’est ce qu’a déclaré Lê Tiên Truong, directeur général du groupe du textile et de l'habillement du Vietnam. Cette année, ce groupe envisage une hausse de 14% de la production par rapport à l’an dernier et cible les marchés essentiels et potentiels comme les Etats-Unis, l’Union européenne et le Japon.



« L’accord de libre-échange Vietnam-Union européenne a une grande signification car il couvre un marché européen de 200 milliards de dollars de produits textiles par an. 2017 est considéré comme une année de préparation pour la mise en oeuvre de cet accord qui a des exigences strictes sur l’origine des tissus. Nous devons mener des préparatifs minutieux afin de saisir les opportunités de cet accord. Les entreprises vietnamiennes dont les PME peuvent aussi exploiter d’autres accords bilatéraux et multilatéraux pour élargir leurs débouchés. »



Lê Tiên Truong est optimiste quant aux conditions stables et favorables pour la croissance économique nationale. -VOV/VNA