Photo d'illustration: Internet

Hanoï (VNA) - L’exposition des beaux-arts Vietnam-République de Corée "Corée du Sud : tradition et modernité" a récemment ouvert ses portes au Centre culturel de la République de Corée au Vietnam au 49, rue Nguyên Du, arrondissement Hai Ba Trung à Hanoï.Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la célébration du 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.Organisée par le Centre culturel de la République de Corée au Vietnam, en coopération avec le Département des Beaux-arts, de la photographie et des expositions du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, cette exposition présente au public les 14 œuvres primées ​au concours "Corée du Sud : tradition et modernité" destiné aux jeunes peintres vietnamiens. Ces œuvres reflètent la beauté ​naturelle et culturelle de ce pays dans les yeux des artistes vietnamiens.Le comité d’organisation a remis le premier prix à "Tinh hoa" de Pham Thuân, le deuxième, à "Korea Travel" de Lê Anh, et le troisième, à "Sắc cảm" de Nguyên Ngoc Thanh.Clôture le 16 juillet. -CPV/VNA