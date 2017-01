Beaux-arts et photographie: les dix évènements les plus marquants de 2016

Hanoi (VNA) - Le Département des Beaux-arts, de la photographie et des expositions (relevant du ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme) a dévoilé les dix événements les plus marquants dans les beaux-arts et la photographie en 2016.



1. Inauguration du Musée des Beaux-arts de Da Nang

Le Musée des beaux-arts de Da Nang, le troisième du pays après ceux de Hanoi et Hô Chi Minh-Ville (Sud), a ouvert ses portes le 19 décembre. Il regroupe 413 œuvres d'art et d’artisanat traditionnels, ainsi que les œuvres primées depuis 1976 d’artistes de Da Nang et des Hauts Plateaux du Centre.



Les visiteurs peuvent également découvrir des motifs de tissu, des costumes ethniques, des sculptures de temple, des boiseries, des masques de théâtre classique et des poteries...



2. La 2e édition de l’exposition de dessins ASEAN – Vietnam 2016

​

Organisé par le Ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec les ambassades du Vietnam dans les pays de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) et celles des pays de l’ASEAN au Vietnam, cet évènement artistique avait pour objet de renforcer la compréhension et la solidarité au sein de l’ASEAN. Il a offert au public vietnamien l'occasion de contempler des œuvres contemporaines de peintres aséaniens.



L'occasion aussi pour les artistes vietnamiens et des autres pays de la région d’échanger et de présenter leurs nouveaux acquis dans la création, de promouvoir leur culture.



3. L’exposition "Ouvrir la porte – Les réalisations des Beaux-arts en 30 ans de Renouveau (1986 – 2016)"

Une oeuvre présentée à l'exposition

Le chant Xoan de Phu Tho.

Tenue du 21 au 29 septembre au Musée des Beaux-arts du Vietnam, elle a présenté des œuvres de plus de 50 artistes qui ont marqué la scène artistique en 30 ans de Renouveau (1986-2016). L'exposition a permis au public d’avoir un panorama intéressant de la diversité des beaux-arts du Vietnam depuis trois décennies.4. Les activités à l’espace artistique Flamingo Đại Lải 2016.Ouvert le 22 octobre, Flamingo a comme finalité de promouvoir la sculpture et la peinture d'auteurs nationaux et étrangers. L'évènement a eu un impact et a changé les goûts esthétiques du public et le marché de l'art.5. L’exposition "Today"L'exposition a réuni 53 jeunes artistes contemporains, exprimé des idées, diverses tendances créatives, en accord avec la tendance de l'art mondial.6. L’exposition et la remise de prix du Concours de photographie "Vietnam – sa terre et son peuple" 2016Ce concours, lancé par l’Association des Photographes du Vietnam et le journal Tuôi tre (Jeunesse), a permis de sélectionner et de présenter au public les 55 meilleurs des 875 reportages photographiques reçus.Les œuvres présentées, qui reflètent les sujets d’actualité du pays et divers aspects de la vie des Vietnamiens, ont été hautement appréciées pour leurs valeurs artistiques et humanitaires. L’exposition a eu lieu à Hanoi et Hô Chi Minh-Ville.7. Exposition de photos d’art du Vietnam à Kiên GiangCette exposition a présenté les 250 meilleurs clichés dont 118 sur le thème "Découvrir la terre du Sud".Cet évènement bisannuel a pour objet de mettre à l’honneur la créativité des photographes du Vietnam, et de donner au public l’opportunité d’admirer l’excellence de la photographie vietnamienne. Il s’agit aussi d’une bonne occasion de présenter la vie, l’homme, la culture, les ressources naturelles, ainsi que les produits touristiques spéciaux de Kiên Giang comme des autres provinces du delta du Mékong.8. Exposition photographique "Les patrimoines mondiaux du Vietnam" en Corée du SudCette exposition a présenté au public 100 clichés sur les patrimoines culturels matériels et immatériels de l'Humanité du Vietnam reconnus par l’UNESCO : cité impériale de Huê, baie d’Ha Long, sanctuaire de My Son, vieux quartier de Hôi An, parc national de Phong Nha-Kẻ Bàng, Nha Nhac (musique de la cour de Huê),...Cet évènement a aidé le public sud-coréen à mieux comprendre les patrimoines mondiaux du Vietnam.9. Exposition de photos "Traits de beauté dans la vie quotidienne"Cet évènement a contribué à sensibiliser la jeune génération à la nécessité d'adopter de bons comportements dans la vie quotidienne.10. L'exposition des sculptures installées dans des jardins de sièges administratifs, de bâtiments, de zones urbaines, de parcs et autres lieux publics.





C'est la 5ème année que le Département des Beaux-arts, de la photographie et des expositions sélectionne ces évènements. - CPV/VNA