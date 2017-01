Baisse des exportations de produits agro-sylvi-aquacoles en janvier

Photo: VNA



Hanoï (VNA) - En janvier 2017, la valeur d'exportation des produits ​agricoles, sylvicoles et aquatiques est estimée ​de 2,54 milliards de dollars, soit un recul de 1,4% sur un an

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, les exportations de produits aquatiques et sylvicoles ont atteint respectivement 518 millions (-5%) et 652 millions (+2,1%).

La plupart des produits agricoles essentiels ont ​​connu une baisse. En effet, les exportations de riz sont estimées à 325.000 tonnes pour 136 millions, soit un recul de 32 et de 35,1%, le café, de 127.000 tonnes pour 287 millions de dollars, et 26,5 et -3,6%, le thé, de 11.000 tonnes pour 16 millions, et -3,6 et -8,6%, le poivre, de 8.000 tonnes pour 56 millions, et -18,3 et 37%. Les exportations de la noix de cajou ont connu une forte baisse de plus de 20% en volume et de 4,4% en montant.

En revanche, le caoutchouc a maintenu sa croissance engagée durant les derniers mois de 2016 : 102.000 tonnes pour 193 millions en janvier, soit une progression de 10,5% en volume et de 84,8% en montant. -VNA

