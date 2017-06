Dans une usine de production de vêtements à Bac Giang. Photo: VNA

Bac Giang (VNA) - La province de Bac Giang (Nord) réunit 1.205 projets d'investissement avec un capital social total de 7,76 milliards de dollars, selon le directeur du Service provincial du plan et de l'investissement Trinh Huu Thang.

Elle héberge au total 289 projets d'investissement direct étranger (IDE) avec un capital évalué à plus de 4,26 milliards de dollars.

Depuis le début de l’année, la province a attiré 57 nouveaux projets domestiques d'une valeur de près de 26.485 milliards de dôngs (1,16 milliard de dollars) et 29 projets d'IDE avec un capital total de plus de 512 millions de dollars.

Parmi eux, des projets de grande envergure comme par exemple la centrale thermique d’An Khanh-Bac Giang, créditée d'un fonds d'investissement de 22.546 milliards de dôngs (990 millions de dollars), l'usine de production d'eau potable DNP Bac Giang avec près de 1.300 milliards de dôngs (57,2 millions de dollars), le projet d’investissement dans les infrastructures de la zone industrielle Lan Son ou encore l’usine de fabrication des produits en plastique Khai Hong (150 millions de dollars).

Le capital est réparti dans le secteur industriel et manufacturier à hauteur de 82,6%, dans le commerce et les services (17,3%) et l'agriculture (0,1%).

Pour élever l’efficacité de la promotion de l'investissement ​et le déploiement des projets, d’ici la fin d’année, la province créera des conditions optimales pour encourager les entreprises à injecter davantage de fonds et à accélérer la construction d'infrastructures.

Par ailleurs, Bac Giang renforce la transparence des procédures administratives et sanctionne strictement les fonctionnaires entravant les démarches des entreprises dans la localité.

En parallèle ​au soutien des investisseurs dans le dédommagement, la libération du terrain comme pour la centrale thermique An Khanh-Bac Giang et le centre logistique international de la ville de Bac Giang, la province maintient le mécanisme de dialogues réguliers avec les investisseurs vietnamiens comme étrangers pour résoudre à temps les problèmes éventuels pouvant survenir. -VNA