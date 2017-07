Ba Ria-Vung Tau exhortée à atteindre une croissance plus élevée en 2017

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc dans la province du sud de Ba Ria - Vung Tau. Photo: VNA

Ba Ria-Vung Tau, 21 juillet (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé à la province du sud de Ba Ria - Vung Tau d'examiner ses objectifs socio-économiques pour une croissance plus élevée et plus complète en 2017. Ba Ria-Vung Tau, 21 juillet (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé à la province du sud de Ba Ria - Vung Tau d'examiner ses objectifs socio-économiques pour une croissance plus élevée et plus complète en 2017.

Lors d'une séance de travail avec les autorités provinciales le 21 juillet, le Premier ministre a salué la province pour être l'une des principales localités en termes d'attraction d'investissement direct étranger.



La province a examiné soigneusement les projets d’investissement afin d'éviter les projets qui présentent un risque de pollution, a-t-il déclaré.



Cependant, il a indiqué que le développement des ports maritimes et de leurs services de logistique, du tourisme ne sont pas encore à la hauteur des potentiels, alors que les infrastructures de transport et les industries auxiliaires restent à désirer.



Le port maritime de Cai Mep-Thi Vai est toujours confronté à des défis tels que les services logistiques sous-développés et une gestion de l'État limitée, c’est pourquoi, les conteneurs passant par le port de Cai Mep atteignent seulement 20 pour cent de la capacité conçue.

En outre, l'économie privée ne représente que 23,91% de la structure économique, son capital étant de 15%, tandis que celui de l'économie à participation de l'étranger représente près de 41%.



Le PM Nguyen Xuan Phuc a exhorté la province à faire des préparatifs pour des projets prometteurs tels que le complexe pétrochimique de Long Son et la station de Ho Tram.

Ba Ria - Vung Tau est une porte d'entrée de la région avec un système de ports maritimes modernes et se situe dans la zone clé du programme national de tourisme. La localité représente 93 pour cent de la réserve totale de pétrole et 16 pour cent du gaz naturel du pays.



Outre le pétrole et le gaz, la province est l'un des centres de l'énergie, de l'industrie lourde, du tourisme et des ports maritimes à l'échelle nationale, avec le centre d’électricité de Phu My et la centrale électrique de Ba Ria fournissent désormais plus de 4.000 MW sur les 10.000 MW d'électricité du pays.



Le même jour, le PM Nguyen Xuan Phuc est venu offrir des cadeaux aux familles bénéficiaires de la politique d’assistance d’Etat dans la localité. –VNA