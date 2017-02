Bà Ria - Vung Tàu attire 8 nouveaux projets d’investissement au début de l’année

Les autorités de Bà Ria - Vung Tàu remettent la licence d’investissement à des nouveaux projets. Photo: NDEL.

Bà Ria - Vung Tàu (VNA) - Le Comité populaire de la province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud) a ​délivré le 6 février la licence d’investissement à huit projets cumulant près de 470 millions de dollars de capitaux enregistrés.



Ces projets sont répartis dans différents secteurs ​dont la fabrication de meubles, l’amélioration des infrastructures des complexes industriels, la construction des zones touristiques et de villégiatures, la brasserie…



Il s’agit aussi d’une rencontre entre les autorités de Bà Ria-Vung Tàu, les investisseurs et les entreprises en activité dans cette localité à l’occasion du Nouvel an lunaire.



​Le secrétaire du Comité provincial du Parti communiste du Vietnam (PCV) de Bà Ria-Vung Tàu, Nguyên Hông Linh, également président du Comité populaire provincial, a affirmé que l’année dernière, les autorités locales avaient mené une collaboration étroite et efficace avec la communauté d’entreprises pour maintenir une bonne croissance économique de cette localité.



Rien qu’en 2016, l'investissement étranger à Bà Ria-Vung Tau s’est élevé à 546 millions de dollars, répartis dans 19 projets. Les investisseurs vietnamiens, quant à eux, ont injecté 4.523 milliards de dôngs dans 22 projets.



À ce jour, cette localité recense au total 301 projets d'investissement étranger représentant près de 27 milliards de dollars de capitaux enregistrés et 451 projets vietnamiens d'un montant total de 250.000 milliards de dôngs.



Dans les temps à venir, les autorités locales continueront d’accorder la priorité à la simplification des formalités administratives et à l'amélioration de l’environnement d’investissement en faveur des entreprises. Elles s’engagent aussi à organiser régulièrement des rencontres directes avec les investisseurs pour régler à temps les obstacles auxquels ces derniers doivent faire face.



Les autorités locales ambitionnent de faire de Bà Ria-Vung Tàu une destination idéale pour les investisseurs domestiques comme étrangers. -NDEL/VNA