Hanoi, 12 juillet (VNA) - Le Vietnam et les Philippines seront les deux marchés automobiles qui connaîtront le plus fort taux de croissance en Asie du Sud-Est dans les 5 années à venir, selon le cabinet de recherche et d'étude de marchés BMI Research.

Photo : internet

Avec plus de 600 millions d’habitants, l'Asie du Sud-Est est le marché le plus attrayant pour les constructeurs automobiles du monde entier.Selon de récentes données de BMI Research, les Philippines et le Vietnam seront les deux marchés automobiles ayant le plus fort taux de croissance en Asie du Sud-Est de 2017 à 2021. La production automobile aux Philippines augmentera de 300%, avec 359.000 véhicules, et au Vietnam, de 100%, avec 112.000 unités, d'ici à 2021.M. Fabrice Gatwabuyege, analyste du secteur automobile chez BMI Research, a déclaré que "la production de voitures aux Philippines et au Vietnam reste axée sur les besoins des consommateurs domestiques. En vue d'accroître la compétitivité et devenir un centre de fabrication et de commercialisation d'automobiles, ces deux pays devraient investir dans des infrastructures et définir des politiques efficientes de développement de l'industrie de l'automobile". - PCV/VNA